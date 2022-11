Το Μουντιάλ του 2022 βρίσκεται… προ των πυλών και η FIFA έδωσε στη δημοσιότητα το intro της διοργάνωσης που θα γίνει στο Κατάρ (20 Νοεμβρίου – 18 Δεκεμβρίου)..

Η FIFA “πόσταρε” στους λογαριασμού που διατηρεί στα social media το intro των αγώνων του Μουντιάλ 2022, που θα προβάλεται στις τηλεοπτικές μεταδόσεις πριν από την έναρξη των αγώνων.

Στο video εμφανίζεται το τρόπαιο του Μουντιάλ, φωτογραφίες με παγκόσμιους πρωταθλητές -που το έχουν κατακτήσει- αλλά και τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Get ready to see plenty of this in a couple of weekspic.twitter.com/PWtA0y2DhE