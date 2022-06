Η Αυστραλία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και νίκησε με 2-1 τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στα προκριματικά για το Μουντιάλ του 2022, με αποτέλεσμα να τεθεί απέναντι στο Περού για μία θέση στο Περού.

Τα “καγκουρό” θα αντιμετωπίσουν πλέον σε μονό αγώνα τους Περουβιανούς, με τον νικητή να εξασφαλίζει το τελευταίο “εισιτήριο” για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Η Αυστραλία δυσκολεύτηκε πάντως να φτάσει μέχρι εδώ, αφού στο ματς με τα ΗΑΕ, χρειάστηκε ένα γκολ του Χρούστιτς στο 84′ για να πάρει τη νίκη. Ο Ιρβαϊν είχε δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του, αλλά οι Άραβες ισοφάρισαν με τον Κάιο Κανέντο, πριν δεχθούν το δεύτερο γκολ στο φινάλε.

IRVINE OPENS THE SCORING!!!!!!



Martin Boyle cuts it back to Jackson Irvine who finishes from close range 🔥

UAE EQUALISE!



Caio Canedo strikes back for the UAE just moments after they went behind.