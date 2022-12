Με μια συγκινητική ανάρτηση ο Κιλιάν Μπαπέ προσπάθησε να παρηγορήσει τον Ασράφ Χακίμι, με τον οποίο ήταν «εχθροί» για 90 λεπτά στο ματς Γαλλία – Μαρόκο για το Μουντιάλ, αλλά έδειξαν πριν και μετά τη σέντρα ότι παραμένουν «αδέλφια». Ο Γάλλος και ο Μαροκινός παίζουν μαζί στην Παρί Σεν Ζερμέν και είναι «κολλητοί» και το έδειξαν αυτό μετά πριν και μετά τον χθεσινό (14.12.2022) ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Κιλιάν Μπαπέ πετούσε στα ουράνια μετά τη νίκη της Γαλλίας επί του Μαρόκου με 2-1 και την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ, αλλά δεν ξέχασε τον «αδελφό» του, Ασράφ Χακίμι και του έστειλε ένα συγκινητικό και παρηγορητικό μήνυμα. Ο ηγέτης της Γαλλίας έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter για τον Μαροκινό. «Μην είσαι λυπημένος αδελφέ μου, όλοι είναι υπερήφανοι για όσα έκανες. Έγραψες ιστορία».

Don’t be sad bro, everybody is proud of what you did, you made history. ❤️ @AchrafHakimi pic.twitter.com/hvjQvQ84c6