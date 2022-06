Οι διαφορετικοί νόμοι που ισχύουν στο Κατάρ φέρνουν και έξτρα… δυσκολίες σε όσους ταξιδέψουν στη χώρα για το Μουντιάλ 2022, αφού δεν θα μπορούν -μεταξύ άλλων- και να κάνουν σεξ αν είναι ανύπαντροι.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, τόσο για τις απάνθρωπες συνθήκες κατασκευής των γηπέδων, όσο και για τη γενικότερη κατάσταση στη χώρα, στην οποία θεωρείται παράνομη και η ομοφιλοφυλία.

Με ποινές φυλάκισης κινδυνεύουν όμως και όσοι ταξιδέψουν χωρίς τους συζύγους τους στο Κατάρ, αν θελήσουν να κάνουν σεξ, με την FIFA να ενημερώνει ουσιαστικά ότι το σεξ είναι… εκτός μενού στη φετινή διοργάνωση, αφού υπάρχει κίνδυνος ακόμη και για φυλάκιση 7 ετών.

‘Sex is very much off the menu’https://t.co/IkDgitGKKx