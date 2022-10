Λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο οι ομάδες να… μειωθούν σε 31, μιας και η Τυνησία κινδυνεύει με αποκλεισμό από τη διοργάνωση.

Η FIFA απέστειλε τελεσίγραφο στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Τυνησίας, λόγω των παρεμβάσεων της κυβέρνησης της χώρας σε θέματα που την αφορούν.

Αιτία στάθηκε η δήλωση του υπουργού Νεολαίας και Αθλητισμού, Καμέλ Ντεγίς, περί «διάλυσης ομοσπονδιακών γραφείων».

Η FIFA ξεκίνησε έρευνα και ζήτησε διευκρινήσεις σχετικά με τις κινήσεις της τυνησιακής κυβέρνησης, με τις κυρώσεις τόσο για την εθνική ομάδα, όσο και για τους συλλόγους της χώρας να είναι πολύ πιθανές.

Η Τυνησία έχει κληρωθεί σε όμιλο με Γαλλία, Δανία και Αυστραλία στο Μουντιάλ 2022.

FIFA has warned Tunisia that they could be excluded from next month’s World Cup in Qatar 😳#BBCFootball