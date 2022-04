Η ώρα για το Μουντιάλ στο Κατάρ πλησιάζει αλλά οι καταγγελίες κατά της FIFA και των διοργανωτών δεν έχουν τέλος, εξαιτίας των χιλιάδων νεκρών εργατών.

Ένας από αυτούς ήταν και ο Σαντζίμπ Ράγια, με τον πατέρα του και τον θείο του να μιλούν για όσα συμβαίνουν στη χώρα, στην προετοιμασία για τη διοργάνωση, οδηγώντας στο θάνατο και τον 28χρονο γιο τους.

«Δούλεψε μέχρι θανάτου για μία λίρα την ώρα. Μόχθησε δουλεύοντας 12 ώρες την ημέρα σε 40 βαθμούς Κελσίου ως κατασκευαστής δρόμων.

Είναι προσβολή για τη μνήμη του γιου μου και άλλων μεταναστών, αυτό το γήπεδο χτίστηκε στο αίμα και τον ιδρώτα των μεταναστών εργατών. Ήμασταν φτωχοί πριν φύγει, τώρα έχουμε καταστραφεί. Αυτές οι εταιρείες είναι υπεύθυνες για το θάνατο του γιου μου», ανέφερε ο πατέρας του.

O θείος του δε συμπλήρωσε τα εξής: «Είναι νεκρός. Θα πληρώσει η FIFA αποζημίωση; δεν νομίζω. Έχουν αίμα στα χέρια τους. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στους παίκτες της Αγγλίας ότι η κυβέρνηση του Κατάρ εκμεταλλεύτηκε φθηνό εργατικό δυναμικό από το Νεπάλ. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι ίδιοι οι παίκτες. Είμαι θυμωμένος, αλλά τι μπορώ να κάνω από εδώ;».

