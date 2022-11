Η Πορτογαλία επικράτησε με 2-0 της Ουρουγουάης και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Μουντιάλ 2022, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο.

Παρότι φάνηκε αρχικά να είναι αυτός, που πέτυχε ξανά το πρώτο γκολ της Πορτογαλίας, η FIFA το χρέωσε τελικά στον Μπρούνο Φερνάντες, θεωρώντας ότι η μπάλα δεν βρήκε το κεφάλι του. Ο ίδιος ο Ρονάλντο όμως φαίνεται ότι διαφωνεί και ο παλαίμαχος Αμερικανός ποδοσφαιριστής, Αλέξι Λάλας, αποκάλυψε στο FOX Sports, ότι «ο Πιρς Μόργκαν μου είπε ότι του έστειλε μήνυμα ο Κριστιάνο από τα αποδυτήρια αμέσως μετά το παιχνίδι, πιστεύει ότι η μπάλα ακούμπησε στο κεφάλι του και το γκολ είναι δικό του».

