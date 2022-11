Χωρίς τον Μπεν Γουάιτ θα συνεχίσει την πορεία της στο Μουντιάλ 2022 η Αγγλία. Ο Μπεν Γουάιτ επέστρεψε εσπευσμένα στην πατρίδα του λόγω προσωπικού θέματος.

Ο Μπεν Γουάιτ εγκατέλειψε την αποστολή της Αγγλίας για προσωπικούς λόγους και δεν προβλέπεται να γυρίσει κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2022.

Η ομοσπονδία της Αγγλίας ενημέρωσε για την αποχώρηση του Μπεν Γουάιτ και ζητάει σεβασμό προς τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν αγωνίστηκε λεπτό στα τρία παιχνίδια της ομάδας του στη φάση των ομίλων.

Statement from the FA saying Ben White has left the England squad for ‘personal reasons’ and that he is not expected to return to the World Cup.



The statement requests that White’s privacy is respected at this moment in time. pic.twitter.com/MJeBC5TV3F