Ο Σέρχιο Αγκουέρο αναγκάστηκε να σταματήσει το ποδόσφαιρο λόγω προβλήματος υγείας, αλλά θα δώσει το “παρών” στο Μουντιάλ 2022 από την κερκίδα για να υποστηρίξει την πατρίδα του, την Αργεντινή.

Το ταξίδι του στο Κατάρ ήταν όμως… δύσκολο, αφού στην πτήση του προς την Ντόχα συνυπήρξε με οπαδούς της Βραζιλίας και αναγκάστηκε να τους ακούει για ώρες να φωνάζουν συνθήματα για τη “σελεσάο”.

Ο ίδιος ο Αγκουέρο ανέβασε μάλιστα ένα video στα social media μέσα από το αεροπλάνο, με τους Βραζιλιάνους να πανηγυρίζουν πάνω από το κεφάλι του και έγραψε: “Όλο το ταξίδι έτσι”.

Sergio Aguero got stuck on a flight full of Brazil fans heading to Qatar 😆🇧🇷 pic.twitter.com/vfviPZyxcL