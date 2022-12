Ο Ραχίμ Στέρλινγκ δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι της Αγγλίας με τη Σενεγάλη για τη φάση των “16” του Μουντιάλ 2022. Για την ακρίβεια, ο διεθνής Άγγλος ποδοσφαιριστής δεν βρισκόταν καν στην αποστολή των “τριών λιονταριών”.

Ο Ραχίμ Στέρλινγκ αποχώρησε από την αποστολή της Αγγλίας στο Κατάρ και γύρισε στην πατρίδα του, καθώς το βράδυ του Σαββάτου διαρρήκτες “μπούκαραν” σπίτι του.

Ο διεθνής Άγγλος ποδοσφαιριστής ήταν ανήσυχος και ήθελε να σιγουρευτεί για το αν είναι καλά η οικογένειά του, δμε δεδομένο ότι στο σπίτι βρισκόταν η γυναίκα του και τα τρία τους παιδιά.

Raheem Sterling was the victim of a robbery at his home in London while in Qatar. He has decided to return to UK to check on the well being of his family but hopes to return to Qatar if the circumstances are right