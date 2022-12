Ο Τζο Μπάιντεν είναι φίλος του ποδοσφαίρου και δεν γινόταν να μη δει έστω και λίγο τον ημιτελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο.

Ο Τζο Μπάιντεν συντόμευσε την ομιλία του και παρακολούθησε το πρώτο ημίχρονο του ημιτελικού του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποθέωσε, μάλιστα, τους Μαροκινούς για τη μαχητικότητα τους κατά την διάρκεια μιας μεγάλης συνόδου κορυφής με Αφρικανούς ηγέτες, στην Ουάσινγκτον.

«Ήταν μεγάλη τιμή να παρακολουθήσω τον αγώνα μαζί με τον πρωθυπουργό του Μαρόκου, Αζίζ Αχανούς. Οποια ομάδα κι εάν υποστηρίζετε, αυτό που πέτυχε αυτή η ομάδα, είναι αξιοσημείωτο», έγραψε στο Twitter, μετά το ημίχρονο, ο Τζο Μπάιντεν.

Το μήνυμά του, συνοδεύθηκε από μια φωτογραφία, που τον δείχνει να κάθεται σε μια πολυθρόνα και να περιβάλλεται από άλλους αρχηγούς κρατών, με τα μάτια του… καρφωμένα στην οθόνη, όταν το σκορ ήταν 1-0 υπέρ των Γάλλων.

It was a great honor to watch today’s World Cup match alongside Prime Minister Akhannouch of Morocco.



No matter who you’re rooting for, it was remarkable to watch how much this team has been able to achieve. pic.twitter.com/5kC4zkT1HQ