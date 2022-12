Ο Χακίμ Ζιγιές προχωράει σε μία τεράστια κίνηση, καθώς αποφάσισε να δωρίσει όλα τα μπόνους από την εθνική ομάδα του Μαρόκου στο Μουντιάλ 2022 στους συμπατριώτες του που έχουν ανάγκη.

Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός της Τσέλσι, Χακίμ Ζιγιές, έχει πάρει περισσότερα από 325.000 ευρώ ως μπόνους από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μαρόκου μέχρι τώρα στο Μουντιάλ 2022, τα οποία θα δωρίσει σε συμπατριώτες του που περνούν δύσκολα.

Να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μαροκινός σταρ προχωράει σε μία τέτοια κίνηση, καθώς δωρίζει συνέχεια χρήματα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χακίμ Ζιγιές είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας του Μαρόκο, η οποία αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη του Μουντιάλ 2022, έχοντας φτάσει στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ουαλίντ Ρεγραγκί έγινε η πρώτη αφρικανική ομάδα που συμμετέχει σε ημιτελικό Μουντιάλ γράφοντας ιστορία κόντρα στην Πορτογαλία των Ρονάλντο και Φερνάντο Σάντος.

