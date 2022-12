Το Αγγλία – Γαλλία για τα προημιτελικά του Μουντιάλ 2022 είναι ένα παιχνίδι που δεν θέλει να χάσει κανένας φίλος του ποδοσφαίρου, ειδικά οι οπαδοί των των “τριών λιονταριών”.

Σύμφωνα με το «Sky Sports», ομάδες της EFL στην Αγγλία ζητούν από την ομοσπονδία την αλλαγή των ωρών στις αναμετρήσεις πρωταθλήματος του Σαββάτου, προκειμένου οι οπαδοί να μπορούν να παρακολουθήσουν τον προημιτελικό με τη Γαλλία (10/12, 21:00) για το Μουντιάλ 2022.

Η πλειοψηφία των αγώνων έχει προγραμματιστεί για τις 17:00, ωστόσο υπάρχει και αγώνας στις 22:00 ανάμεσα σε Σάντερλαντ και Γουέστ Μπρομ.

Οι σύλλογοι επιθυμούν και οι φίλαθλοι που θα ταξιδέψουν για να ακολουθήσουν την ομάδα τους εκτός έδρας, να μπορέσουν έγκαιρα να επιστρέψουν στο σπίτι για να δουν το Αγγλία – Γαλλία.

BREAKING 🚨: A number of EFL clubs have requested to change kick-off times for this Saturday, in order to give supporters time to get home to watch England vs France in the World Cup quarter-finals. pic.twitter.com/I0odicKKSV