«Μεταξύ 400 και 500» είναι οι εργαζόμενοι που έχασαν τη ζωή τους όταν κατασκευαζόντουσαν τα γήπεδα για το Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ, όπως παραδέχθηκε σήμερα (29.11.2022) ένας ανώτατος αξιωματούχος της χώρας και αποτελεί μακράν τον υψηλότερο αριθμό θανάτων που έχει ανακοινωθεί ποτέ από τη Ντόχα.

Ο αριθμός των εργαζομένων που πέθαναν στο Κατάρ κατά τη διάρκεια κατασκευής των γηπέδων ενόψει του Μουντιάλ 2022 «ξέφυγε» από το στόμα του Χασάν Αλ-Θαουαντί, γενικού γραμματέα της Ανώτατης Επιτροπής του Κατάρ για την Παράδοση και την Κληρονομιά της χώρας και επικεφαλής της «Κατάρ 2022».

Ο Βρετανός δημοσιογράφος, Πιρς Μόργκαν, ρώτησε τον Αλ-Θαουαντί: «Ποιο είναι το ειλικρινές, ρεαλιστικό νούμερο που πιστεύετε για τους μετανάστες εργαζόμενους που πέθαναν κατά τη διάρκεια των κατασκευών που έγιναν συνολικά για το Μουντιάλ 2022;».

«Η εκτίμηση είναι περίπου 400, μεταξύ 400 και 500… Δεν έχω τον ακριβή αριθμό. Αυτό είναι κάτι που συζητείται μέχρι σήμερα» απάντησε ο αξιωματούχος από το Κατάρ, αποκαλύπτοντας έναν αριθμό αρκετά υψηλότερο από οποιονδήποτε άλλο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ντόχα στο παρελθόν.

World Cup boss Hassan Al-Thawadi tells Piers Morgan 400-500 migrant workers have died as a result of work done on projects connected to the tournament.



