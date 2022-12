Ήταν δεδομένο και πλέον είναι κι επίσημο. Ο Φερνάντο Σάντος αποτελεί παρελθόν από τη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή στην Πορτογαλία, μετά από 8 ολόκληρα χρόνια.

Έχοντας κατακτήσει ένα Euro και ένα Nations League, ο Σάντος οδήγησε την Πορτογαλία και στο πρόσφατο Μουντιάλ 2022, αλλά ο αποκλεισμός από το Μαρόκο ήταν και το τελευταίο του παιχνίδι ως τεχνικός της εθνικής ομάδας της πατρίδας του.

Η ομοσπονδία της Πορτογαλίας ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας τους και περιμένει την απάντηση του Ζοσέ Μουρίνιο για την αντικατάστασή του.

Um histórico. Obrigado por tudo, Mister. 🇵🇹 #VesteABandeira



A historical Thank you for everything, Coach. 🇵🇹 #WearTheFlag pic.twitter.com/7emUN6LbZB