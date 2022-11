Η Γερμανία θα αντιμετωπίσει αύριο (01/12, 21:00, LIVE από το Newsit.gr) την Κόστα Ρίκα σε έναν “τελικό” για την πρόκριση στους “16” του Μουντιάλ 2022 και η FIFA ανακοίνωσε έναν ιστορικό ορισμών διαιτητών.

Κι αυτό γιατί για πρώτη φορά σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, τρεις γυναίκες θα κληθούν να διευθύνουν μία αναμέτρηση, με τη Γαλλίδα Στεφανί Φραπάρ πρώτη διαιτητή και τις Νέουζα Μπακ και την Κάρεν Ντίαζ βοηθούς της.

«Δεν τις επιλέξαμε επειδή είναι γυναίκες, αλλά επειδή ανήκουν στην ομάδα των κορυφαίων διαιτητών του κόσμου. Θα μπορούσαν να σφυρίξουν οποιοδήποτε ματς», δήλωσε ο πρόεδρος διαιτησίας της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα, ενώ η ίδια η Φραπάρ πρόσθεσε: «Το Μουντιάλ είναι η κορυφαία διοργάνωση στον κόσμο. Ήμουν η πρώτη διαιτητής σε αγώνα της Γαλλίας και σε αγώνα της Ευρώπης, οπότε ξέρω πως να το διαχειριστώ».

This Thursday, an all-female refereeing trio will take charge of a men’s @FIFAWorldCup match for the first time.



Stéphanie Frappart will be joined by assistants Neuza Back and Karen Diaz in overseeing @fedefutbolcrc against @DFB_Team.



History in the making! 🙌 pic.twitter.com/KusT7SOUn9