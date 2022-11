Η Σαουδική Αραβία έριξε “βόμβα μεγατόνων” με τη νίκη 2-1 επί της Αργεντινής στο Μουντιάλ 2022 και οι Σαουδάραβες έχουν “τρελαθεί” με την ομάδα τους.

Όλη η χώρα ξέσπασε σε πανηγυρισμούς την ώρα των γκολ, αλλά και μετά την επικράτηση της ομάδας τους, ενώ ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας αποφάσισε να κηρυχθεί επίσημη αργία.

Πιο συγκεκριμένα, ο βασιλιάς Σαλμάν έδωσε εντολή να κηρυχθεί αργία η αυριανή ημέρα (23/11), σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA. Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: «Η Τετάρτη θα είναι ημέρα αργίας για όλους τους εργαζόμενους, σε όλους τους κλάδους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, αλλά και για τους μαθητές και τις μαθήτριες, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες”.

