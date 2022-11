Η αντίστροφη μέτρηση για το Μουντιάλ 2022, έχει αρχίσει και ήδη ένα 24ωρο πριν την επίσημη έναρξη του κορυφαίου γεγονότος, οι Καταριανοί φροντίζουν να δημιουργήσουν μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα με βεγγαλικά.

Η νύχτα έγινε μέρα στη Ντόχα του Κατάρ, καθώς λίγες ώρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ 2022, εκατοντάδες βεγγαλικά φωτίζουν τον ουρανό της Ντόχα, προμηνύοντας τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.

Μάλιστα στο video που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, εμφανίζονται και drones σχηματίζοντας τη φράση « Welcome to Qatar», σε ένα ομολογουμένως φαντασμαγορικό τελετουργικό.

Fireworks and drones spelling “Welcome to Qatar” light up the sky in Doha 😮🎆



(via @DavidhBrown) pic.twitter.com/q3yDfeRoPI