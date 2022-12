Η Αργεντινή βρίσκεται στους δρόμους για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του Μουντιάλ 2022, αλλά το ίδιο συμβαίνει και στο Μαρόκο, για την κατάκτηση της 4η θέσης.

Μπορεί να ολοκλήρωσε το Μουντιάλ 2022, με δύο ήττες, αλλά η πορεία του Μαρόκου στο Κατάρ, ήταν ιστορική και η κορυφαία όλων των εποχών για μία εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, από χώρα της Αφρικής.

Στο Ραμπάτ έχει στηθεί έτσι ένα μεγάλο “πάρτι” για μία υποδοχή… ηρώων στους παίκτες της Εθνικής Ομάδας, οι οποίοι εκπροσώπησαν με φοβερό τρόπο τη χώρα, στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Morocco 🇲🇦 team with a wonderful welcome back home during their bus parade



