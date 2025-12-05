Μουντιάλ 2026: Αυτοί είναι οι 12 όμιλοι της διοργάνωσης

Έξι μήνες απέμειναν για την έναρξη του Μουντιάλ των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά, με την κλήρωση της FIFA να δίνει τους 12 ομίλους με τις ομάδες που θα “μονομαχήσουν” το καλοκαίρι του 2026, για την κατάκτηση του τροπαίου.
Για πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ, 48 ομάδες μπήκαν στην κληρωτίδα για την τελική φάση της διοργάνωσης, με την κλήρωση να “βγάζει” σπουδαίες αναμετρήσεις και στους 12 ομίλους που σχηματίστηκαν για την πρώτη φάση.
Η κάτοχος του τροπαίου, Αργεντινή, κληρώθηκε με Αυστρία, Αλγερία και Ιορδανία στο 10ο όμιλο του Μουντιάλ, ενώ μεγάλες “μάχες” αναμένονται σε όλους τους ομίλους της διοργάνωσης, με τη συνύπαρξη της Αγγλίας με την Κροατία και της Ισπανίας με την Ουρουγουάη να ξεχωρίζουν.
The stage is set. Who triumphs? @aramco | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/21qBVC6KlE— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 5, 2025
Οι 12 όμιλοι του Μουντιάλ
1ος όμιλος
Μεξικό
Κορέα
Νότια Αφρική
Δανία – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία
2ος όμιλος
Καναδάς
Ελβετία
Κατάρ
Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία / Ουαλία – Βοσνία
3ος όμιλος
Βραζιλία
Μαρόκο
Σκωτία
Αϊτή
4ος όμιλος
ΗΠΑ
Αυστραλία
Παραγουάη
Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο
5ος όμιλος
Γερμανία
Εκουαδόρ
Ακτή Ελεφαντοστού
Κουρασάο
6ος όμιλος
Ολλανδία
Ιαπωνία
Τυνησία
Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία -Πολωνία
7ος όμιλος
Βέλγιο
Ιράν
Αίγυπτος
Νέα Ζηλανδία
8ος όμιλος
Ισπανία
Ουρουγουάη
Σαουδική Αραβία
Πράσινο Ακρωτήρι
9ος όμιλος
Γαλλία
Σενεγάλη
Νορβηγία
Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ
10ος όμιλος
Αργεντινή
Αυστρία
Αλγερία
Ιορδανία
11ος όμιλος
Πορτογαλία
Κολομβία
Ουζμπεκιστάν
Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία
12ος όμιλος
Αγγλία
Κροατία
Παναμάς
Γκάνα