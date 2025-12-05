Αθλητικά

Μουντιάλ 2026: Αυτοί είναι οι 12 όμιλοι της διοργάνωσης

Μεγάλες «μάχες» αναμένονται στους 12 ομίλους του Μουντιάλ
Οι 12 όμιλοι του Μουντιάλ

Έξι μήνες απέμειναν για την έναρξη του Μουντιάλ των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά, με την κλήρωση της FIFA να δίνει τους 12 ομίλους με τις ομάδες που θα “μονομαχήσουν” το καλοκαίρι του 2026, για την κατάκτηση του τροπαίου.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ, 48 ομάδες μπήκαν στην κληρωτίδα για την τελική φάση της διοργάνωσης, με την κλήρωση να “βγάζει” σπουδαίες αναμετρήσεις και στους 12 ομίλους που σχηματίστηκαν για την πρώτη φάση.

Η κάτοχος του τροπαίου, Αργεντινή, κληρώθηκε με Αυστρία, Αλγερία και Ιορδανία στο 10ο όμιλο του Μουντιάλ, ενώ μεγάλες “μάχες” αναμένονται σε όλους τους ομίλους της διοργάνωσης, με τη συνύπαρξη της Αγγλίας με την Κροατία και της Ισπανίας με την Ουρουγουάη να ξεχωρίζουν.

1ος όμιλος

Μεξικό
Κορέα
Νότια Αφρική
Δανία – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία

2ος όμιλος

Καναδάς
Ελβετία
Κατάρ
Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία / Ουαλία – Βοσνία

3ος όμιλος

Βραζιλία
Μαρόκο
Σκωτία
Αϊτή

4ος όμιλος

ΗΠΑ
Αυστραλία
Παραγουάη
Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο

5ος όμιλος

Γερμανία
Εκουαδόρ
Ακτή Ελεφαντοστού
Κουρασάο

6ος όμιλος

Ολλανδία
Ιαπωνία
Τυνησία
Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία -Πολωνία

7ος όμιλος

Βέλγιο
Ιράν
Αίγυπτος
Νέα Ζηλανδία

8ος όμιλος

Ισπανία
Ουρουγουάη
Σαουδική Αραβία
Πράσινο Ακρωτήρι

9ος όμιλος

Γαλλία
Σενεγάλη
Νορβηγία
Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ

10ος όμιλος

Αργεντινή
Αυστρία
Αλγερία
Ιορδανία

11ος όμιλος

Πορτογαλία
Κολομβία
Ουζμπεκιστάν
Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία

12ος όμιλος

Αγγλία
Κροατία
Παναμάς
Γκάνα

