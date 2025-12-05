Μουντιάλ 2026: Αυτοί είναι οι 12 όμιλοι της διοργάνωσης

Έξι μήνες απέμειναν για την έναρξη του Μουντιάλ των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά, με την κλήρωση της FIFA να δίνει τους 12 ομίλους με τις ομάδες που θα “μονομαχήσουν” το καλοκαίρι του 2026, για την κατάκτηση του τροπαίου.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ, 48 ομάδες μπήκαν στην κληρωτίδα για την τελική φάση της διοργάνωσης, με την κλήρωση να “βγάζει” σπουδαίες αναμετρήσεις και στους 12 ομίλους που σχηματίστηκαν για την πρώτη φάση.

Η κάτοχος του τροπαίου, Αργεντινή, κληρώθηκε με Αυστρία, Αλγερία και Ιορδανία στο 10ο όμιλο του Μουντιάλ, ενώ μεγάλες “μάχες” αναμένονται σε όλους τους ομίλους της διοργάνωσης, με τη συνύπαρξη της Αγγλίας με την Κροατία και της Ισπανίας με την Ουρουγουάη να ξεχωρίζουν.

Οι 12 όμιλοι του Μουντιάλ

1ος όμιλος

Μεξικό

Κορέα

Νότια Αφρική

Δανία – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία

2ος όμιλος

Καναδάς

Ελβετία

Κατάρ

Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία / Ουαλία – Βοσνία

3ος όμιλος

Βραζιλία

Μαρόκο

Σκωτία

Αϊτή

4ος όμιλος

ΗΠΑ

Αυστραλία

Παραγουάη

Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο

5ος όμιλος

Γερμανία

Εκουαδόρ

Ακτή Ελεφαντοστού

Κουρασάο

6ος όμιλος

Ολλανδία

Ιαπωνία

Τυνησία

Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία -Πολωνία

7ος όμιλος

Βέλγιο

Ιράν

Αίγυπτος

Νέα Ζηλανδία

8ος όμιλος

Ισπανία

Ουρουγουάη

Σαουδική Αραβία

Πράσινο Ακρωτήρι

9ος όμιλος

Γαλλία

Σενεγάλη

Νορβηγία

Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ

10ος όμιλος

Αργεντινή

Αυστρία

Αλγερία

Ιορδανία

11ος όμιλος

Πορτογαλία

Κολομβία

Ουζμπεκιστάν

Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία

12ος όμιλος

Αγγλία

Κροατία

Παναμάς

Γκάνα