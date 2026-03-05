Μουντιάλ 2026: «Ξέκοψε» τις συζητήσεις για ρόστερ 30 παικτών η FIFA

Η αύξηση των ομάδων στην τελική φάση του Μουντιάλ, ξεκίνησε συζητήσεις και για αύξηση των ρόστερ των εθνικών ομάδων, αλλά η FIFA εμφανίζεται κάθετα αρνητική σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Στο Μουντιάλ της Αμερικής θα έχουμε για πρώτη φορά 48 ομάδες σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου και τα παιχνίδια θα είναι περισσότερα, γεγονός που έφερε και αιτήματα για μεγαλύτερα ρόστερ στις εθνικές ομάδες που θα δώσουν το “παρών” σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα, Mundo Deportivo, η FIFA “ξέκοψε” τις σχετικές συζητήσεις και επιμένει σε ρόστερ 26 ποδοσφαιριστών, όντας αρνητική στις σκέψεις για 30 παίκτες σε κάθε εθνική ομάδα.

Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί στο τελευταίο Euro, με αύξηση από 23 σε 26 ποδοσφαιριστές, αλλά η παγκόσμια ομοσπονδία δεν βλέπει με καθόλου καλό μάτι, ένα τέτοιο ενδεχόμενο για τη δική της διοργάνωση, με βάση το σχετικό ρεπορτάζ.