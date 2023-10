“Μάχη” αναμένεται να έχουμε τελικά για τη φιλοξενία του Μουντιάλ 2034, αφού μετά τη Σαουδική Αραβία, μία νέα συνυποψηφιότητα εμφανίζεται έτοιμη να διεκδικήσει τη διοργάνωση.

Η Σαουδική Αραβία θεωρείται το μεγάλο φαβορί για το Μουντιάλ 2034, αλλά Ινδονησία και Αυστραλία φαίνεται ότι συζητούν για μία δική τους κοινή υποψηφιότητα, η οποία θα συμπεριλαμβάνει και τις Μαλαισία και Σιγκαπούρη.

Πιο συγκεκριμένα, δημοσιεύματα από το εξωτερικό αναφέρουν ότι ο πρόεδρος της ομοσπονδίας της Ινδονησίας, Έρικ Θόριρ, έχει ξεκινήσει επαφές με τον ομόλογό του στην Αυστραλία για το γεγονός, ενώ έχει ήδη εξασφαλίσει τη θετική απάντηση των άλλων δύο χωρών. Τα διεθνή Μέσα υποστηρίζουν μάλιστα ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η Σαουδική Αραβία δεν θα… παίζει μόνη της για τη διοργάνωση, αφού η συνυποψηφιότητα θα μπορεί να ετοιμάσει μία πολύ δελεαστική πρόταση για το Μουντιάλ του 2034.

1. Indonesia is reportedly looking to co-host the 2034 World Cup with Malaysia, Singapore and Australia.



According to the Sydney Morning Herald, the president of Indonesia’s football federation, Erick Thohir, says they are currently discussing a bid with Australia. pic.twitter.com/KsBmfE6coO