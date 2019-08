Μουντομπάσκετ 2019: «Σάρωσαν» τα φαβορί! Κατοστάρες για Ισπανία και Ιταλία – videos

Χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα του Μουντομπάσκετ της Κίνας, αφού τα φαβορί είχαν εύκολο έργο απέναντι σε αδύναμους αντιπάλους και έκαναν επίδειξη δυνάμεων στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Η Ιταλία «διέλυσε» με 108-62 τις Φιλιππίνες, με τους Ντατόμε, Γκαλινάρι και Ντέλα Βάλε να «πυροβολούν» έξω από τη γραμμή των 6 και 75,προκαλώντας… τρόμο στους αντιπάλους της ενόψει της συνέχειας.

Ασταμάτητη ήταν και Αργεντινή κόντρα στην αδύναμη Κορέα, της οποίας και υποβλήθηκε με 95-69, με τον Καμπάτσο να συνεχίζει τα… τρελά του, τον Λαπροβίτολα να είναι πρώτος σκόρερ με 17 πόντους και τον Σκόλα να δείχνει πιο ακμαίος από ποτέ, έχοντας 15 πόντους και 9 ριμπάουντ.

That @facucampazzo guy has no remorse. 😤@cabboficial 🇦🇷 is off to the races in the #FIBAWC! 🏎️💨

📽 https://t.co/U6RPjwM4Dr#ARGKOR #ArgentinaGotGame pic.twitter.com/eDXpaJxolp

— Basketball World Cup (@FIBAWC) August 31, 2019