Μουρίνιο μετά τον αποκλεισμό της Μπενφίκα από το League Cup: «Εύχομαι οι παίκτες μου να μην κοιμηθούν καθόλου»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο στις δηλώσεις του μετά την ήττα της Μπενφίκα με 3-1 από την Μπράγκα ευχήθηκε στους παίκτες του να μην κοιμηθούν καθόλου και να σκέφτονται πολύ, όπως θα κάνει και εκείνος.

Η Μπενφίκα δεν θα αγωνιστεί στον τελικό του Σαββάτου (10/01/26) και ο Μουρίνιο όπως δήλωσε θα κοιμηθούν στο προπονητικό κέντρο και αφού ξυπνήσουν θα μιλήσουν μαζί του για να λυθούν τα προβλήματα στην ομάδα.

Ο Παυλίδης μετά την αναμέτρηση ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους της Μπενφίκα για τον αποκλεισμό από τη διοργάνωση.

Αναλυτικά τα λόγια του «Special One»

«Κοιτάξτε, σήμερα, νομίζοντας ότι παίζαμε τον τελικό, δεν θα πάμε σπίτι, θα πάμε στο Σεϊσάλ. Οι παίκτες θα κοιμηθούν στο Σεϊσάλ, και θα έχουμε προπόνηση αύριο και μεθαύριο, αλλά δεν υπάρχει αγώνας το Σάββατο. Εφόσον δεν υπάρχει ο τελικός το Σάββατο, ο επόμενος αγώνας μας είναι εναντίον της Πόρτο την επόμενη Τετάρτη.

Όταν φτάσουμε στο Σεϊσάλ, όλοι θα πάνε στα δωμάτιά τους. Ελπίζω οι παίκτες να κοιμηθούν τόσο καλά όσο εγώ, δηλαδή, να μην κοιμηθούν καθόλου. Αυτό τους εύχομαι. Να μην κοιμούνται και να σκέφτονται πολύ, όπως θα σκέφτομαι εγώ. Και μετά, αύριο, μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε. Στα αποδυτήρια είχα έναν μονόλογο, και οι μονόλογοι δεν μου ταιριάζουν.

Μου αρέσει να κάνω διάλογο με τους παίκτες. Θα μιλήσουμε για τις διαφορές μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου ημιχρόνου και θα προετοιμαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».