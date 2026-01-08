Ο Βαγγέλης Παυλίδης απολογήθηκε στους φιλάθλους της Μπενφίκα για τον αποκλεισμό από το League Cup

Η Μπενφίκα δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό του League Cup της Πορτογαλίας, αφού έχασε με 3-1 από την Μπράγκα στον ημιτελικό και ο Βαγγέλης Παυλίδης θέλησε να ζητήσει συγγνώμη από τους φιλάθλους της ομάδας του.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης αφού έδωσε τα εύσημα στην αντίπαλη ομάδα και στη συνέχεια απολογήθηκε στους οπαδούς της Μπενφίκα, τονίζοντας ότι η ομάδα του Μουρίνιο έχει προβλήματα στα πρώτα ημίχρονα των αγώνων.

Η Μπενφίκα δέχτηκε δύο γκολ στο πρώτο μέρος και αυτό δεν της έδωσε την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρόκριση παρά το γκολ του Έλληνα επιθετικού στο δεύτερο μέρος.

Οι δηλώσεις του Βαγγέλη Παυλίδη

«Δεν ήταν καλό παιχνίδι, το πρώτο ημίχρονο ήταν δύσκολο, δεχτήκαμε δύο γκολ, μετά δοκιμάσαμε τα πάντα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν τα καταφέραμε. Συγχαρητήρια στην Μπράγκα, είμαστε πολύ απογοητευμένοι που δεν φτάσαμε στον τελικό. Μερικές φορές έχουμε δυσκολίες στο πρώτο ημίχρονο και πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, αποφεύγοντας τα λάθη των παικτών.

Αυτά είναι καθοριστικά παιχνίδια και το να ξεκινάμε με ήττες κάνει τα παιχνίδια διαφορετικά, δεν είμαστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Θέλαμε τον τελικό, ήταν ένα τρόπαιο, το κερδίσαμε πέρυσι, αλλά δεν ήταν το παιχνίδι μας, δεν παίξαμε καλά, δεν αξίζαμε να κερδίσουμε.

Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους οπαδούς της Μπενφίκα, θέλουμε να επιστρέψουμε πιο δυνατοί και να μάθουμε από αυτά τα παιχνίδια».