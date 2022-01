Η υπόθεση παραμονής του Νόβακ Τζόκοβιτς στην Αυστραλία και συμμετοχής του στο Australian Open έχει περάσει από σαράντα κύματα, ενώ δεν έλειψαν φυσικά και τα ευτράπελα από τη δική του Σέρβου τενίστα για τη βίζα παραμονής.

Συγκεκριμένα, φαρσέρ χάκαραν συνδέσμους στο διαδίκτυο και “μπούκαραν” στη δίκη του Νόβακ Τζόκοβιτς, βάζοντας μουσική στη διαπασών και ήχους από πορνό.

Η ακρόαση έγινε μέσω οπτικοακουστικών συνδέσμων λόγω των περιορισμών που υπάρχουν στην εποχή του κορονοϊού.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, λίγο πριν την έναρξη της διαδικασίας, οι δημοσιογράφοι που κάλυπταν τη δίκη του Νόβακ Τζόκοβιτς έκαναν κλικ σε έναν σύνδεσμο του Microsoft Teams που είχε δοθεί από το δικαστήριο, ωστόσο διαπίστωσαν ότι αυτό είχε λήξει κι αντικατασταθεί.

Πάτησαν, λοιπόν, στον νέο σύνδεσμο και μόνο την ακροαματική διαδικασία δεν παρακολούθησαν, καθώς έπεσαν πάνω σε πορνογραφικό περιεχόμενο. Η επικεφαλής των digital sports, Emily Benammar, παρατήρησε ότι φαρσέρ είχαν χακάρει τον σύνδεσμο!

Πρόκειται για ακόμα ένα περιστατικό που σημάδεψε το “αυστραλιανό σίριαλ”. Υπενθυμίζεται ότι αύριο (11/1) θα γίνει γνωστό αν ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα καταφέρει να αγωνιστεί στο Australian Open, με τις πιθανότητες να είναι πλέον με το μέρος του.

Porn: The one thing this whole Djokovic saga had been missing.https://t.co/AIk4FJ6pJh