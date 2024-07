Μουζέτι – Τζόκοβιτς 0-3: Στον τελικό του Wimbledon με θρίαμβο ο Σέρβος

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κέρδισε 3-0 σετ (6-4, 7-6 (7-2), 6-4) τον Λορένστο Μουζέτι, με τον Σέρβο τενίστα να προκρίνεται στον τελικό του Wimbledon, εκεί που θα αντιμετωπίσει τον Κάρλος Αλακαράθ.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε τον αξιόμαχο Λορένστο Μουζέτι 3-0 σετ (6-4, 7-6 (7-2), 6-4), στον ημιτελικό του Wimbledon, με τον Σέρβο τενίστα να προκρίνεται στον τελικό του Wimbledon.

Ο «Νόλε» επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και πήρε τη νίκη σε ένα παιχνίδι που κράτησε 2 ώρες και 48 λεπτά.

Πλέον ο Τζόκοβιτς θα αγωνιστεί στον 37ο τελικό Grand Slam της καριέρας του, έχοντας απέναντι του τον Κάρλος Αλκαράθ, σε ένα remake του 2023.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι και λίγο πριν από την έναρξη του τουρνουά, η συμμετοχή του Τζόκοβιτς δεν ήταν σίγουρη, λόγω της εγχείρησης την εγχείρησης που έκανε στο γόνατο.

Novak Djokovic is a #Wimbledon finalist once again 🇷🇸



The 7-time champion defeats Lorenzo Musetti 6-4, 7-6(2), 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/Gx6pwb39DH