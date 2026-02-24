Αθλητικά

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός: Ερυθρόλευκη κοσμοσυρροή και συνθήματα στην κεντρική πλατεία της πόλης

Οι φίλοι του Ολυμπιακού έδωσαν “χρώμα” και παλμό στο Λεβερκούζεν
Μπάγερ Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός: Ερυθρόλευκη κοσμοσυρροή και συνθήματα στην κεντρική πλατεία της πόλης

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στην «BayArena» (22:00, Newsit.gr, MEGA, COSMOTE TV SPORT 2) με σκοπό να κυνηγήσει το… όνειρο της ανατροπής του 0-2 του “Καραϊσκάκης” και την πρόκριση στους “16” του Champions League.

Ο Ολυμπιακός θα έχει μεγάλη στήριξη οπαδών στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Αν και έχει προμηθευτεί 2.000 εισιτήρια για την αναμέτρηση, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο πως στην “BayArena” θα βρίσκονται περίπου 4.000 φίλοι της ομάδας!

Αρκετές ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, πλήθος οπαδών του Ολυμπιακού συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία του Λεβερκούζεν και ξεκίνησαν τα ερυθρόλευκα συνθήματα, έτσι ώστε να… ζεσταθούν ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης.

Σιγά-σιγά, ο κόσμος μαζεύεται στα σημεία συγκέντρωσης προκειμένου όλοι μαζί να μεταβούν στο γήπεδο της Μπάγερ Λεβερκούζεν.

