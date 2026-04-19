Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη 4-2: Οι Βαυαροί κατέκτησαν το 35ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους

Η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε εντός έδρας της Στουτγκάρδης με 4-2 και κατέκτησε και μαθηματικά το 35ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε.

Ο πρώτος από τους τρεις τίτλους που διεκδικεί φέτος η Μπάγερν Μονάχου είναι γεγονός. Η ομάδα του Κομπανί κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Γερμανία, μετά την τεσσάρα επί της Στουτγκάρδης.

Οι φιλοξενούμενοι πάγωσαν για λίγα λεπτά το Μόναχο με γκολ του Φούριχ στο 21′, ωστόσο στη συνέχεια η τρομερή μηχανή της Μπάγερν πήρε… μπροστά.

Γκερέιρο (31′), Τζάκσον (33′) και Ντέιβις (37′) έφεραν “τούμπα” το παιχνίδι πριν το ημίχρονο, κάνοντας το 3-1. Στο 52′ ο Κέιν διαμόρφωσε το 4-1, ενώ ο Αντρές στο 88′ μείωσε για την Στουτγκάρδη.

Η Μπάγερν έφτασε τους 79 πόντους και βρίσκεται στο +15 από την Ντόρτμουντ, με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν για το τέλος του πρωταθλήματος.

Η “χρυσή” βίβλος

35 κατακτήσεις: Μπάγερν (1932, 1968–69, 1971–72, 1972–73, 1973–74, 1979–80, 1980–81, 1984–85, 1985–86, 1986–87, 1988–89, 1989–90, 1993–94, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2004–05, 2005–06, 2007–08, 2009–10, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021-22, 2022-23, 2024-25, 2025-26)

9 κατακτήσεις: Νυρεμβέργη (1920, 1921, 1924, 1925, 1927, 1936, 1948, 1961, 1967–68)

8 κατακτήσεις: Ντόρτμουντ (1956, 1957, 1963, 1994–95, 1995–96, 2001–02, 2010–11, 2011–12)

7 κατακτήσεις: Σάλκε (1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958)

6 κατακτήσεις: Αμβούργο (1923, 1928, 1960, 1978–79, 1981–82, 1982–83)

5 κατακτήσεις: Γκλάντμπαχ (1969–70, 1970–71, 1974–75, 1975–76, 1976–77), Στουτγκάρδη (1950, 1952, 1983–84, 1991–92, 2006–07)

4 κατακτήσεις: Καϊζερσλάουτερν (1951, 1953, 1990–91, 1997–98), Βέρντερ (1964–65, 1987–88, 1992–93, 2003–04)

3 κατακτήσεις: Λοκομοτίβ Λειψίας (1903, 1906, 1913), Γκρόιτερ Φιρτ (1914, 1926, 1929), Κολωνία (1962, 1963–64, 1977–78)

2 κατακτήσεις: Βικτόρια Βερολίνου (1908, 1911), Χέρτα (1930, 1931), Δρέσδη (1943, 1944), Ανόβερο (1938, 1954)

1 κατάκτηση: Μπλάου Βάις (1905), Φραϊμπούργκερ (1907), Καρλσρούη (1910), Χόλσταϊν Κιλ (1912), Φορτούνα Ντίστελντορφ (1933), Ραπίντ Βιένης (1941), Μάνχαϊμ (1949), Ροτ Βάις Έσεν (1955), Άιντραχτ Φρανκφούρτης (1959), Μόναχο 1860 (1965-66), Μπράουνσβαϊγκ (1966-67), Βόλφσμπουργκ (2008-09), Λεβερκούζεν (2023-24)