Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ «έπιασε» δουλειά στους Μιλγουόκι Μπακς, με τον έμπειρο μπασκετμπολίστα να κάνει την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα.

Ο Λίλαρντ θα είναι συμπαίκτης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, σε μια σπουδαία μεταγραφή για τους Μιλγουόκι Μπακς.

Τα «ελάφια» πρόσθεσαν στο δυναμικό τους ένα από τους κορυφαίους παίκτες στο ΝΒΑ, με τον ίδιο να μην χάνει χρόνο και να δοκιμάζει μερικά σουτ στις προπονητικές εγκαταστάσεις της ομάδας.

Μάλιστα ο επίσημος λογαριασμός των Μπακς ανέβασε ένα video στο twitter με τις πρώτες στιγμές του Λίλαρντ, στο οποίο δεσπόζει και η ελληνική σημαία στην οροφή του προπονητικού κέντρου στο Μιλγουόκι.

He couldn’t wait to get some shots up pic.twitter.com/QkFYKG9UW9