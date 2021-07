Το Μιλγουόκι ζει κι αναπνέει για τον έκτο τελικό του NBA ανάμεσα στους Μπακς και τους Σανς.

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο χρειάζεται μία νίκη για να κατακτήσει το πρωτάθλημα, με τους οπαδούς των Ελαφιών να περιμένουν πως και πως τη μεγάλη στιγμή.

Η ομάδα του Μιλγουόκι έχει ειδικό χώρο κοντά στο Fiserv Forum για φιλάθλους της, που είτε δε βρήκαν εισιτήριο, είτε παρακολουθούν τα εκτός έδρας παιχνίδια.

Οι Μπακς ανακοίνωσαν λοιπόν ότι η χωρητικότητα της «Deer District», αυξάνεται στις… 65.000 κόσμου. Οι οπαδοί της ομάδας του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα παρακολουθήσουν το μεγάλο παιχνίδι με τους Σανς σε γιγαντοοθόνη κι αισιοδοξούν ότι στο τέλος της βραδιάς θα πανηγυρίσουν έξαλλα την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

GAME 6 UPDATES:



Expansion at @DeerDistrict watch party location will allow up to 65,000 fans to attend.



Fans with game tickets encouraged to arrive early with gates to @FiservForum opening at 6pm.



Full details: https://t.co/YlECdkLu2D