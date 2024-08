Μπαντόσα για Τσιτσιπά: «Είναι πρωταθλητής και θα είναι για πάντα»

Η Πάουλα Μπαντόσα μίλησε για τον σύντροφο της Στέφανο Τσιτσιπά, με την 26χρονη τενίστρια να τονίζει χαρακτηριστικά ότι ο «Στεφ» είναι ένας πρωταθλητής.

Η Πάουλα Μπαντόσα μετά την πρόκρισή της στον τρίτο γύρο του US Open, μίλησε για τον Στέφανο Τσιτσιπά, τονίζοντας ότι ο Έλληνας τενίστας περνά μια δύσκολη περίοδο, αλλά είναι πρωταθλητής. Με αυτό τον τρόπο η 26χρονη θέλησε να τονώσει το ηθικό του «Στεφ» ο οποίος δεν βρέθηκε σε καλή μέρα και αποκλείστηκε εύκολα από τον Κοκκινάκη, στην πρεμιέρα του στο τουρνουά.

Μάλιστα οι δυο τους θα αγωνιστούν και στο διπλό του US Open, σε μια αναμέτρηση που περιμένει το φίλαθλο κοινό με μεγάλο ενδιαφέρον.

“He’s a champion and he will always be a champion”@paulabadosa with a heartfelt message to mixed doubles and life partner @steftsitsipas pic.twitter.com/ROlXxrNPxt