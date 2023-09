Ο Τσάβι επέκτεινε με κάθε επισημότητα το συμβόλαιό του με την Μπαρτσελόνα έως το 2025, με τον Καταλανό προπονητή 2025 να δηλώνει πανευτυχής για το συγκεκριμένο γεγονός.

Η άφιξη του Τσάβι το 2021 έφερε μια νέα προσέγγιση στα ζητήματα της πρώτης ομάδας και μια ταυτότητα γνώριμη από τις ημέρες που ήταν στην ενεργό δράση. Η πρόκληση για τον νέο προπονητή ήταν να συνδυάσει μια ομάδα με εμπειρία και νιάτα, στόχος που σταδιακά επιτεύχθηκε.

Το μονοπάτι δεν ήταν πάντα ομαλό αφού ο προπονητής έπρεπε να προσαρμόσει το σύστημα της ομάδας στους διαθέσιμους παίκτες και στα εμπόδια που στάθηκαν τους τελευταίους 18 μήνες.

Στις 96 αναμετρήσεις του Τσάβι ως προπονητής, η Μπαρτσελόνα μετράει 60 νίκες, 17 ισοπαλίες και 19 ήττες, καθώς και την κατάκτηση του Ισπανικού Σούπερ με 3-1 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό και τον τίτλο της La Liga τη σεζόν 2022/23.

This is everything you want to see and more pic.twitter.com/orVyCdaOk6