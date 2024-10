Μπαρτσελόνα: Άγριο ξύλο μεταξύ εργατών στο υπό κατασκευή γήπεδο της ομάδας

Στα χέρια πιάστηκαν 20 εργάτες στο υπό κατασκευή γήπεδο της Μπαρτσελόνα, με αποτέλεσμα από τον άγριο καυγά να υπάρξουν 6 τραυματισμοί. 30 μαζικές απολύσεις έγιναν από την εταιρία.

Ξέφυγαν τα πράγματα κατά την διάρκεια των εργασιών για την ανέγερση του νέο γηπέδου της Μπαρτσελόνα. Όπως μεταδίδουν Καταλανικά ΜΜΕ, 20 εργάτες κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ενεπλάκησαν σε καυγά με την κατάσταση να ξεφεύγει.

Από τα επεισόδια υπήρξαν και 6 τραυματισμοί, με τους εργάτες να έχουν καταγωγή από την Αλβανία και Ρουμανία. Όπως είναι λογικό από την εταιρία απολύθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι, με την αστυνομία να μην προχωρά σε συλλήψεις.

🇷🇴🇦🇱 At the Camp Nou construction site in Barcelona a fight errupted between Albanians and Romanians



6 injured: 4 Albanians and 2 Romanians reports Spanish journalist



Battle of Camp Nou: TOTAL ROMANIAN VICTORY pic.twitter.com/zvXEwLYHJ7