Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-1: Οι Καταλανοί μεγάλωσαν το νικηφόρο τους σερί και τη διαφορά από τη Ρεάλ

Έστω και με δυσκολία -κάτι που δεν φαίνεται από το σκορ- η Μπαρτσελόνα κατάφερε να “λυγίσει” την αντίσταση της Ατλέτικο Μαδρίτης μέσα στο “Καμπ Νου” (3-1), να μεγαλώσει το νικηφόρο της σερί στη La Liga και να παραμείνει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Με το “τρίποντο” επί της Ατλέτικο Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα έφτασε στην 5η συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα, ανέβηκε στους 37 βαθμούς και βρίσκεται στο +4 από τη δεύτερη του βαθμολογικού πίνακα, Ρεάλ, που την Τετάρτη (03.12.2025) έχει ματς στην έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ατλέτικο Μαδρίτης ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ στο 19′, με τον Μπέινα να κάνει το 0-1. Η αντίδραση της Μπαρτσελόνα ήρθε στο 26′, με τον Ραφίνια να φέρνει το ματς στα ίσα.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι σπατάλησε τεράστια ευκαιρία για το 2-1 της Μπαρτσελόνα επί της Ατλέτικο Μαδρίτης, εκτελώντας πάρα πολύ άσχημα το πέναλτι των “μπλαουγκράνα” στο 36′. Ο Όλμο ήταν όμως αυτός που στο 65′ ολοκλήρωσε την ανατροπή των καταλανών, δίνοντάς τους το προβάδισμα.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πίεσε για να φτάσει στην ισοφάριση, αλλά η Μπαρτσελόνα έφτασε στο 3/3 στο ανακαινισμένο “Καμπ Νου”, με τον Φεράν Τόρες να διαμορφώνει στο 90+6′ το τελικό 3-1.