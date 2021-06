Η διαμάχη της διοίκησης της Μπαρτσελόνα με τους παίκτες του συλλόγου για τις “περικοπές” στα συμβόλαιά τους λόγω κορονοϊού, φαίνεται ότι οδήγησε και στη… διαρροή των αποδοχών τους στα ΜΜΕ.

Τα χρήματα που λαμβάνουν σε ετήσια βάση όλοι οι ποδοσφαιριστές των Καταλανών προκαλούν… ίλιγγο, με τον Λιονέλ Μέσι να ξεχωρίζει φυσικά, καθώς έχει μακράν το πιο ακριβό συμβόλαιο στην ομάδα.

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα λαμβάνει το εξωπραγματικό ποσό των 60,3 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, με τον Αντουάν Γκριεζμάν να είναι δεύτερος με 35,8 εκατομμύρια ευρώ και τελευταίος (από την πρώτη ομάδα) ο Πέδρι από την ακαδημία της, με 2 εκατομμύρια ευρώ.

Λιονέλ Μέσι 60.3 εκατ. ευρώ

Αντουάν Γκριεζμάν 35.8

Φιλίπε Κουτίνιο 24.4

Μίραλεμ Πιάνιτς 16.3

Σέρχιο Μπουσκέτς 16.3

Τζόρντι Αλμπα 12.7

Σαμουέλ Ουμτιτί 12.7

Ουσμάν Ντεμπελέ 12.7

Σέρχι Ρομπέρτο 10.6

Φρένκι Ντε Γιόνγκ 10.6

Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν 9.1

Φρανσίσκο Τρινκάο 8.4

Ζεράρ Πικέ 6.6

Ζούνιορ Φίρπο 6.3

Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ 6.3

Νορμπέρτο Νέτο 6.3

Κλεμάν Λενγκλέ 6

Ανσού Φάτι 4.4

Σερτζίνιο Ντεστ 4.1

Ρόναλντ Αραούχο 2.2

Πέδρι 2

