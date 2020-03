Με τα πρωταθλήματα σε ολόκληρο τον κόσμο να βρίσκονται στον… αέρα λόγω του κορονοϊού, πολλές ομάδες έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με τους παίκτες τους, για “μαχαίρι” στις αποδοχές τους, καθώς την ίδια ώρα έχουν τεράστιες απώλειες εσόδων.

Στην Μπαρτσελόνα μάλιστα η κατάσταση είναι “εκρηκτική”, καθώς οι Καταλανοί φέρονται να έχουν προτείνει μεγάλες μειώσεις στους παίκτες, δίνοντάς τους μάλιστα deadline λίγων ημερών για να απαντήσουν.

Στο τμήμα μπάσκετ υπάρχει ήδη αναστάτωση, με τον Μάλκομ Ντιλέινι να έχει φύγει χωρίς άδεια για τις ΗΠΑ και τους υπόλοιπους να είναι έξαλλοι με τη στάση της ομάδας τους.

“Μύλος” στην Μπαρτσελόνα! Έξαλλοι οι παίκτες με μείωση 70% λόγω κορονοϊού

Η εικόνα δεν είναι όμως πολύ διαφορετική και στο ποδοσφαιρικό τμήμα, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, οι ποδοσφαιριστές του συλλόγου απάντησαν αρνητικά στην πρόταση της διοίκησης για μείωση αποδοχών.

Αναμένονται έτσι άμεσα εξελίξεις και στις δύο ομάδες, με τα πάντα να… μυρίζουν μπαρούτι, όπως και στις περισσότερες ομάδες της Ευρώπης με τεράστια μπάτζετ. Μόνο στην Μπουντεσλίγκα φέρονται να έχουν συμφωνήσει προς το παρόν για μείωση 20%.

Μπουντεσλίγκα: Δέχονται μείωση αποδοχών 20% οι παίκτες λόγω κορονοϊού

Barcelona players have reportedly refused the club's first proposal to reduce their salaries during the pandemic.



WOW! 😳



[Via Marca] pic.twitter.com/EtUJ17PxsG