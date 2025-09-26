Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Λαμίν Γιαμάλ και παίζει με Ολυμπιακό

Ο Λαμίν Γιαμάλ επέστρεψε νωρίτερα από το αναμενόμενο στις προπονήσεις της Μπαρτσελόνα και αναμένεται πλέον να επανέλθει άμεσα και στην αγωνιστική δράση, όντας διαθέσιμος και για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Champions League.

Ένας τραυματισμός στο ξεκίνημα της σεζόν είχε προκαλέσει ανησυχία στην Μπαρτσελόνα για το διάστημα της απουσίας του Λαμίν Γιαμάλ, αλλά ο νεαρός Ισπανός εξτρέμ εμφανίστηκε… ατσάλινος και έδωσε ήδη το “παρών” στην προπόνηση των Καταλανών την Παρασκευή (26/09/25).

“Επέστρεψα” έγραψε ο ίδιος ο Γιαμάλ στα social media, με τα ισπανικά Μέσα να υποστηρίζουν ότι μπορεί να αγωνιστεί και στο ερχόμενο παιχνίδι της ομάδας του με την Ρεάλ Σοσιεδάδ (Κυριακή 28/9/25, 19:30). Ως εκ τούτου, θα μπορεί σίγουρα να υπολογίζεται και για το ματς με τον Ολυμπιακό στην 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Αντίθετα, το νέο πρόβλημα τραυματισμού για την Μπαρτσελόνα είναι ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας. Ο Ζοάν Γκαρθία αναμένεται να μείνει εκτός για τις επόμενες εβδομάδες και δεν θα καταφέρει να αγωνιστεί κόντρα στους Πειραιώτες.