Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση εξαιτίας της υπόθεσης Νεγκρέιρα και πρόεδρος του συλλόγου, Ζουάν Λαπόρτα προσπάθησε να βγει στην… αντεπίθεση με “βολές” στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Την ώρα που η Μπαρτσελόνα κινδυνεύει με “βαριά” τιμωρία από την UEFA για έλεγχο της διαιτησίας στην Ισπανία, ο Λαπόρτα τόνισε ότι δεν ήταν αθέμιτη η συνεργασία με τον Νεγκρέιρα και υποστήριξε ότι η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν αυτή που όριζε τους διαιτητές τις τελευταίες δεκαετίες.

«Επί 70 χρόνια, αυτοί που ορίζουν τους διαιτητές στο γήπεδο είναι είτε πρώην συνεργάτες είτε πρώην παίκτες ή πρώην διευθυντές της Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ είναι η ομάδα του καθεστώτος, εκείνη που είχε πάντα τη δύναμη με το μέρος της.

Ο αντιπρόεδρος δεν είχε την παραμικρή δυνατότητα να επηρεάζει αποτελέσματα. Οι υπηρεσίες που μας προσέφερε διεξάγονταν για χρόνια και ήταν σημαντικές και ποιοτικές πληροφορίες από εγκεκριμένο άτομο. Θεωρήσαμε πως δεν ήταν αθέμιτο. Βάσει των αθλητικών ηθών, δεν ήταν αθέμιτο. Αν με ρωτούσατε τι θα έκανα τώρα, θα απευθυνόμουν στο δικό μας αρμόδιο τμήμα. Θα έλεγα στο τμήμα συμμόρφωσης να εστιάσει σε αυτές τις υπηρεσίες κι αν θεωρούνται παράνομες. Εκείνη την εποχή, όμως, το 2003, την εν λόγω υπηρεσία παρείχε μόνο ο γιος του αντιπροέδρου της Ένωσης Διαιτητών. Ανεξαρτήτως του ποιος χρέωσε αυτές τις υπηρεσίες, ήταν ένα άτομο που δούλεψε στην ισπανική ομοσπονδία, που ακολούθησε τον Λουίς Αραγονιές στη Φενέρμπαχτσε, δούλεψε και σε άλλα κλαμπ. Όταν το είδαμε, κρίναμε πως ήταν αρκετά ευνοϊκό για τα συμφέροντα του κλαμπ και θεωρήσαμε πως οι πληροφορίες σε αθλητικό επίπεδο ήταν πολύ σημαντικές, γι’ αυτό και συνεχίσαμε τη συνεργασία».

