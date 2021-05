H European Super League δεν αποτελεί ακόμη παρελθόν για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αφού η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Γιουβέντους δείχνουν να επιμένουν για τη δημιουργία της, έστω και μελλοντικά.

Οι τρεις ομάδες δεν έχουν ανακοινώσει την απόσυρσή τους από την πρωτοβουλία, όπως οι αγγλικές και μάλιστα με κοινή τους ανακοίνωση προειδοποιούν την UEFA, για τις όποιες σκέψεις της για τιμωρία τους.

«Μπαρτσελόνα, Γιουβέντους και Ρεάλ Μαδρίτης θέλουν να εκφράσουν την απόλυτη απόρριψη στην επίμονη πίεση που ασκεί η UEFA προς τρεις από τους πιο σημαντικούς οργανισμούς στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Αυτή η ανησυχητική συμπεριφορά συνιστά σκανδαλώδη παραβίαση της απόφασης των δικαστηρίων, που έχουν ήδη προειδοποιήσει επίσημα την UEFA να πάρει πίσω οποιαδήποτε δράση με την οποία στόχευε να τιμωρήσει τα ιδρυτικά μέλη της Super League, την ώρα που οι νομικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Συνεπώς, η έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας από την UEFA είναι ακατανόητο και μια ευθεία επίθεση σε βάρος του νόμου που, εμείς οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε χτίσει δημοκρατικά , ενώ παράλληλα συναποτελεί έλλειψη σεβασμού προς τις ίδιες τις αρχές των δικαστικών οργάνων.

Από την αρχή, η Super League έχει προωθηθεί με στόχο την αναβάθμιση της κατάστασης στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, μέσω διαρκούς διαλόγου με την UEFA και με στόχο την αύξηση του ενδιαφέροντος για το άθλημα και την προσφορά του καλύτερου δυνατού show προς τους φιλάθλους. Ο στόχος πρέπει να επιτευχθεί μέσα σε πλαίσιο βιωσιμότητας και αλληλεγγύης, ειδικά εν μέσω μίας επισφαλούς οικονομικής κατάστασης όπως αυτή που βιώνουν πολλοί σύλλογοι της Ευρώπης.

Αντί να αναζητά τρόπους εκμοντερνισμού του ποδοσφαίρου μέσω ανοιχτού διαλόγου, η UEFA περιμένει από εμάς να αποσύρουμε τις εν εξελίξει δικαστικές διενέργειες που αμφισβητούν το μονοπώλιό τους στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Μπαρτσελόνα, Γιουβέντους και Ρεάλ Μαδρίτης, όλοι τους σύλλογοι με πάνω από έναν αιώνα ζωής, δεν θα δεχτούμε οποιαδήποτε μορφή εξαναγκασμού και ανυπόφορης πίεσης, ενώ παράλληλα παραμένουν θετικές για μια αντιπαράθεση στο πλαίσιο του σεβασμού και μέσω διαλόγου, τις επείγουσες λύσεις που το ποδόσφαιρο χρειάζεται αυτή τη στιγμή.

Ή θα αναδιοργανώσουμε το ποδόσφαιρο, ή θα πρέπει να παρακολουθήσουμε την αναπόφευκτη πτώση του».

FC Barcelona, Juventus and Real Madrid remain committed to modernizing football through an open dialogue with UEFA



Full statement:

🔗 https://t.co/xBANxm4jtL pic.twitter.com/zJbb4BmxZ7