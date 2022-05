Η Μπαρτσελόνα επικράτησε του Ολυμπιακού με 84-74 στον μικρό τελικό του Final Four της Euroleague που διεξάγεται στο Βελιγράδι. Οι Καταλανοί κατέκτησαν την τρίτη θέση, αφήνοντας τέταρτους τους Πειραιώτες, οι οποίοι αποθεώθηκαν από τον κόσμο τους.

Η Μπαρτσελόνα ήταν η νικήτρια στο παιχνίδι των απογοητευμένων. Οι Καταλανοί παρουσιάστηκαν πιο συγκεντρωμένοι από τους Πειραιώτες, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ξεχάσουν τον τρόπο που αποκλείστηκαν από τον τελικό πριν λίγα 24ωρα, με αποτέλεσμα το σύνολο του Γιασικεβίτσιους να κατακτήσει την τρίτη θέση.

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Μίροτιτς με 19 πόντους, ωστόσο τη ζημιά στον Ολυμπιακό έκαναν οι Καλάθης και Σανλί. Ο Έλληνας γκαρντ μέτρησε 9 πόντους, 8 ριμπάουντ και 13 ασίστ (!), ενώ ο Τούρκος σέντερ πρόσθεσε 16 πόντους.

Από τους ηττημένους, ξεχώρισε ο Βεζένκοφ με 20 πόντους και 11 ριμπάουντ, με τον Σλούκα να προσθέτει 14 πόντους και 7 ασίστ.

Ο μικρός τελικός θα ξεχαστεί πολύ γρήγορα, ωστόσο αυτό θα θυμούνται όλοι είναι συγκλονιστική παρουσία των φίλων του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι, αλλά και η τρομερή αποθέωση που γνώρισε ο αρχηγός των Πειραιωτών, Γιώργος Πρίντεζης, από όλο το γήπεδο.

Beautiful moment for Georgios Printezis and @olympiacosbc fans at the end of the game!#F4GLORY pic.twitter.com/0AYbypvsBh