Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν: Πορεία 400 οπαδών των «μπλαουγκράνα» στο Καμπ Νου (video)

Οπαδοί της Μπαρτσελόνα πραγματοποίησαν πορεία προς το Καμπ Νου προκειμένου να εμψυχώσουν την ομάδα τους ενόψει του πρώτου αγώνα με την Παρί Σεν Ζερμέν για τη φάση των «16» του Champions League.

Μπορεί το ματς μεταξύ Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν να διεξάγεται απόψε (22:00) κεκλεισμένων των θυρών, αλλά αυτό δεν εμπόδισε 400 περίπου οπαδούς των Καταλανών να πραγματοποιήσουν πορεία προς το γήπεδο με καπνογόνα και συνθήματα, ώστε να εμψυχώσουν έστω κι έτσι την ομάδα τους για το κρίσιμο παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι χθες βρέθηκαν οπαδοί και έξω από το ξενοδοχείο όπου διανυκτέρευσαν οι Γάλλοι και δεν τους άφησαν σε… ησυχία όπως κατήγγειλαν οι ίδιοι σήμερα (16/2).

