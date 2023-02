Ο Μάρκος Αλόνσο Πένια, θρύλος της Μπαρτσελόνα και πατέρας του νυν ποδοσφαιριστή των Καταλανών, Μάρκος Αλόνσο, “έφυγε” από τη ζωή την Πέμπτη (09.02). Η ανάρτηση του προπονητή του Ολυμπιακού, Μίτσελ.

Ο θρύλος της Μπαρτσελόνα, Μάρκος Αλόνσο Πένια, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 63 ετών, έπειτα από μάχη που έδωσε με χρόνια ασθένεια.

Ο γνωστός και ως “Μαρκίτος” ήταν πατέρας του νυν παίκτη της Μπαρτσελόνα, Μάρκος Αλόνσο. Ο Ισπανός αγωνιζόταν στους «μπλαουγκράνα» μια πενταετία από το 1982 μέχρι το 1987, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση πέντε τίτλων.

Επιπλέον, είχε αγωνιστεί με την εθνική Ισπανίας 22 φορές. Το 1977 έκανε το ντεμπούτο του με τη Ρασίνγκ Σανταντέρ, ενώ φόρεσε και τη φανέλα της Ατλέτικο,

FC Barcelona would like to express its deepest condolences for the passing of former Barça player and father of a first-team player Marcos Alonso Peña. All of our strength to Marcos Alonso and his entire family. Rest in peace. pic.twitter.com/4dn1rMvVh7