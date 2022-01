Mε γκολ του Βαλβέρδε στην παράταση, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 3-2 στον πρώτο ημιτελικό του ισπανικού Super Cup που διεξάγεται στη Σαουδική Αραβία και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό, όπου θα περιμένει μία εκ των Μπιλμπάο ή Ατλέτικο Μαδρίτης για την πρώτη κούπα της χρονιάς. 2-2 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης πανηγύρισε την πέμπτη σερί νίκη της κόντρα στην Μπαρτσελόνα, αποδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο ότι της έχει πάρει τον αέρα. Αυτή ήταν, παράλληλα, η 100η νίκη των Μαδριλένων σε clasico, με την ομάδα του Κάρλος Αντσελότι να πηγαίνει φουλ για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.

Η Ρεάλ Μαδρίτης προηγήθηκε δύο φορές με τους Βινίσιους και Καρίμ Μπενζεμά, ωστόσο στο ντεμπούτο του Τσάβι σε ντέρμπι ως προπονητής και του Φεράν Τόρες με τους “μπλαουγκράνα”, η Μπαρτσελόνα κατάφερε να απαντήσει δύο φορές με τους Λουκ ντε Γιονγκ και Άνσου Φάτι και να στείλει το παιχνίδι στην παράταση.

Δεν είχε, όμως, απάντηση και στον Βαλβέρδε, ο οποίος παραβίασε για τρίτη φορά την εστία της Μπαρτσελόνα και χάρισε στη Ρεάλ την πρόκριση στον τελικό του ισπανικού Super Cup.

Ο Βινίσιους στο 25΄ έβαλε μπροστά τη «Βασίλισσα», ο Λουκ Ντε Γιονγκ έκανε το 1-1 στο 41΄, ενώ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου η Μπαρτσελόνα ήταν πιο απειλητική, δείχνοντας πιο κοντά στο δεύτερο γκολ. Ωστόσο, ο Μπενζεμά προειδοποίησε στο 69′ με δοκάρι και τρία λεπτά αργότερα (72′) έκανε το 2-1, φτάνοντας τα 23 γκολ σε 26 παιχνίδια τη φετινή σεζόν και τα 11 κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Το 2-2 ήρθε από τον Φάτι στο 83΄, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στην παράταση, εκεί όπου ο Βαλβέρδε (είχε περάσει ως αλλαγή στο 82΄) στο 98΄ έστειλε την ομάδα της Μαδρίτης στον τελικό της Κυριακής.

Τα πέντε γκολ του αγώνα:

Look at this counterattack from Real Madrid. Casemiro’s run, Rodrygo’s pass, Vini’s dummy, Valverde’s goal and PIQUE ON THE FLOOR WITH THE BEST VIEW pic.twitter.com/RtH9WhuXOx