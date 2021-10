Το πρώτο clasico στη μετά-Μέσι εποχή βρήκε θριαμβεύτρια τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η ομάδα του Κάρλος Αντσελότι επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 2-1 στη Βαρκελώνη για τη 10η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος και σκαρφάλωσε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαίωσε την ανωτερότητα της κόντρα στην Μπαρτσελόνα και δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να φύγει με το διπλό από τη Βαρκελώνη, έχοντας τον έλεγχο του αγώνα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του.

Ο Νταβίντ Αλάμπα άνοιξε τον δρόμο για το διπλό της Ρεάλ Μαδρίτης με φοβερό γκολ στο 32ο λεπτό. Η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά δεν μπόρεσε να παραβιάσει έγκαιρα της εστία των Μαδριλένων.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Λούκας Βάσκεθ “χτύπησε” σε μία αντεπίθεση στις καθυστερήσεις του ντέρμπι κι έγραψε το 0-2.

How shit do you have to be to let Vasquez and assensio tear you onepic.twitter.com/95LdcmIfbH