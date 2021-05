Ο Σέρχιο Αγκουέρο αναμένεται εντός της ημέρας (30/5) στη Βαρκελώνη, όπου θα περάσει από ιατρικά ιεστ και κατόπιν θα υπογράψει συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα.

Τον χαμένο τελικός του Champions League αφήνει πίσω του ο Σέρχιο Αγκουέρο, καθώς λίγες ώρες αφού ολοκλήρωσε την καριέρα του στην Μάντσεστερ Σίτι, όντας πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία της ομάδας, ο Αργεντινός ταξιδεύει για Βαρκελώνη ώστε να γίνει παίκτης της Μπαρτσελόνα.

Ο Αγκουέρο θα περάσει από ιατρικά τεστ και στη συνέχεια θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους «μπλαουγκράνα», το οποίο θα του αποφέρει 5 εκατ. ευρώ ετησίως. Θυμίζουμε ότι οι Καταλανοί έχουν ήδη έρθει σε συμφωνία με τον Έρικ Γκαρθία, επίσης από τους «πολίτες», ενώ από ώρα σε ώρα αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της μετεγγραφής Βαϊνάλντουμ.

Sergio Agüero will be in Barcelona in the next few hours in order to undergo his medical. Contract until June 2023 already signed. Eric Garcia set to be announced too. Gini Wijnaldum deal will be officially completed in the next few days, here-we-go confirmed. 🔵🔴 #FCB #Barça