Η Μπαρτσελόνα έκανε νέα “γκέλα” στο ισπανικό πρωτάθλημα και πλέον ο προπονητής της, Ρόναλντ Κούμαν, βρίσκεται στον… αέρα, με το μέλλον του στον πάγκο να μοιάζει περιορισμένο.

Ο Ολλανδός τεχνικός έχασε πέρυσι το πρωτάθλημα από την Ατλέτικο Μαδρίτης και έμεινε πίσω και από τη Ρεάλ, ενώ φέτος βρίσκεται ήδη στο -5 με δύο νίκες σε δύο αγώνες.

Περισσότερο από όλα προβληματίζει όμως η εικόνα της ομάδας, η οποία κόντρα στη Γρανάδα αγωνίστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, με τους δύο στόπερ της να κάνουν τους… επιθετικούς.

Barcelona played the final 15 minutes with a Luuk de Jong and Gerard Pique striker partnership 🤭 pic.twitter.com/LHND5Wb3lH