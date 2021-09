Ο αγωνιστικός… κατήφορος της Μπαρτσελόνα συνεχίζεται. Οι Καταλανοί έμειναν στο 0-0 στην έδρα της Κάντιθ και ένα από τα μεγάλα προβλήματα τους, είναι και αυτό στο σκοράρισμα.

Η Μπαρτσελόνα έμεινε για τρίτο σερί ματς χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις και το 0-0 στην έδρα της Κάντιθ την άφησε στην 7η θέση στη La Liga, επιβεβαίωσε το πρόβλημα στο σκοράρισμα που αντιμετωπίζει η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν στην μετά-Μέσι εποχή.

Οι αριθμοί το επιβεβαιώνουν. Μετά από πέντε αγώνες στην La Liga, η Μπαρτσελόνα έχει πετύχει μόλις 8 γκολ (τα τέσσερα κόντρα στην Σοσιεδάδ), μία επίδοση που αποτελεί αρνητικό ρεκόρ μιας και είναι η χειρότερη από την περίοδο 2003-04, όταν είχαν σκοράρει πέντε φορές στο ίδιο χρονικό διάστημα.

8 – #FCBarcelona have scored 8 goals after their first five games this season in #LaLiga, the lowest figure in this stage of the competition since 2003/04 season (5). Scarce. pic.twitter.com/nQuOPxSr46