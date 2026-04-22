Μπαρτσελόνα – Θέλτα 1-0: Έκανε ακόμα ένα βήμα τίτλου, αλλά ανησυχεί για Γιαμάλ

Συνέχεια στη ξέφρενη πορεία της προς την κατάκτηση και του φετινού πρωταθλήματος στην Ισπανία έδωσε η Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί επικράτησαν εντός έδρας της Θέλτα με 1-0 για την 32η αγωνιστική της La Liga και ξέφυγαν με 9 βαθμούς από τη δεύτερη Ρεάλ και ενώ απομένουν ακόμα μόλις 6 αγωνιστικές.

Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημειώθηκε στο πρώτο ημίχρονο με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Λαμίν Γιαμάλ. Το γκολ αυτό, ωστόσο, δεν πανηγυρίστηκε ούτε από τον ίδιο αλλά ούτε από την υπόλοιπη Μπαρτσελόνα, καθώς ο ηγέτης των Καταλανών τραυματίστηκε κατά την εκτέλεση και έγινε αναγκαστική αλλαγή.

O Ισπανός διεθνής εξτρέμ στάθηκε εξαιρετικά άτυχος αφού τραυματίστηκε πάνω στο σουτ, με τον σούπερ σταρ των Καταλανών να πέφτει στο έδαφος μη αντέχοντας τους πόνους και να αναγκάζεται να αποχωρήσει τραυματίας στο 45ο λεπτό, δίνοντας τη θέση του στον Μπάρτζι.

Ο Γιαμάλ φάνηκε να έχει ενοχλήσεις στον δικέφαλο και τις επόμενες ώρες αναμένεται να γίνει γνωστό το μέγεθος του τραυματισμού του.