Ο κορονοϊκός έχει «χτυπήσει» για τα… καλά την Μπαρτσελόνα, τόσο σε ποδόσφαιρό, όσο και σε μπάσκετ. Ακόμα και ο πρόεδρος του συλλόγου, Ζοάν Λαπόρτα, βγήκε θετικός σε τεστ COVID-19.

Δεν έχουν τελειωμό τα προβλήματα στην Μπαρτσελόνα. Κορονοϊός αλλά και τραυματισμοί έχουν κάνει την ποδοσφαιρική ομάδα να μετράει 16 απουσίες και πλέον να περιμένει… σιγά σιγά επιστροφές ενόψει της αγωνιστικής συνέχειας στην Ισπανία.

Τελευταία περίπτωση κορονοϊού στην ομάδα είναι ο πρόεδρος του συλλόγου, Ζοάν Λαπόρτα. Ο πρόεδρος των Καταλανών βρίσκεται σε καραντίνα δεν θα ταξιδέψει μαζί με την ομάδα σε Λιναρές και Γρανάδα για τα επόμενα της παιχνίδια.

Να αναφέρουμε ακόμα ότι η μπασκετική Μπαρτσελόνα έφτασε τα 12 κρούσματα κορονοϊού, αφού εντοπίστηκαν δυο νέα θετικά δείγματα.

Τα νέα κρούσματα αφορούν τους Νάντε Εξούμ και Μίκαελ Καϊσέδο, οι οποίοι ήρθαν να προστεθούν στη μακρά λίστα, εκεί όπου βρίσκονται εδώ και μερικές ημέρες έξι παίκτες (Λαπροβίτολα, Καλάθης, Ντέιβις, Οριόλα, Μαρτίνεθ, Κούρτιτς), ο προπονητής, Ζαρούνας Γιασκεβίτσιους, αλλά και τρία μέλη του τεχνικού τιμ.

